Woordenwisseling over dubbel parkeren mondt uit in vechtpartij: verkeersagressie bestraft

Wielrennen Ploegmana­ger Gaspard Van Peteghem stelt versterkt Charlies Chocolate-Metalced voor: “Bij ons kan je coureur worden”

Hoewel hij net zeventig is geworden, blijft Gaspard Van Peteghem gebeten door de wielermicrobe. Met gepaste trots stelt hij zijn ploeg Charlies-Metalced voor. Ten opzichte van vorig seizoen lijkt zijn team versterkt. In de breedte is het zeker niet de grootste ploeg, maar een aantal renners zullen ook in de komende campagne voor de nodige overwinningen zorgen.