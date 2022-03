Woonzorgcentrum Orelia Ten Berge viert overwinning ‘zorgteam van het jaar’

Voor het vijfde jaar op rij organiseerde Care Talents, een rekruteringsbedrijf voor zorgprofielen, de verkiezing om het belang van het zorgberoep in onze maatschappij in de verf te zetten. De 28 personeelsleden van woonzorgcentrum Orelia Ten Berge in Belsele mogen zich een jaar lang ‘Nurse Team of the Year’ noemen. Die heugelijke gebeurtenis werd gevierd met taart.