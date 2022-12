Woonzorgcentrum Het Hof helemaal in het nieuw na twee jaar verbouwen: “Bewoners hebben nu een nog mooier uitzicht op het stadsleven en onze tuin”

Sint-NiklaasWoonzorgcentrum Het Hof in de Hofstraat in Sint-Niklaas is na twee jaar klaar met verbouwen. Het nieuwe complex baadt in warmte en licht, beschikt over ruime terrassen en moderne badkamers en heeft plaats voor in totaal 120 bewoners. “Het woonzorgcentrum bleef bewoond tijdens de verbouwingen: een hele uitdaging”, klinkt het.