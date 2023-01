Winterjassen voor mensen in armoede: “We konden al 10 dozen afgeven”

“Onze vrijwilligers zamelen al meer dan twee maanden lang speelgoed, verzorgingsproducten en winterjassen in voor zes armoedeorganisaties uit zowel Sint-Niklaas, Temse, Beveren als Kruibeke”, zegt Debby Burssens van actiecentrum De Werf in de Truweelstraat. “Vlak voor Kerstmis konden we al 10 grote dozen met verzorgingsproducten afgeven. Daarmee konden we mensen die in armoede leven tijdens de feestdagen verwennen. Nog tot 31 januari zamelen we nieuwe en tweedehands winterjassen in voor kinderen en volwassenen. En we verkopen ook nog keramiek waarvan de aankoop volledig gaat naar winterjassen.”