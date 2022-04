Winkelwandellus krijgt Openbaar Groen Award: “Straten ogen groener, lichter en fraaier”

Sint-Niklaas Nieuw Grieks restaurant ‘Yamas’ opent de deuren in Parkstraat

‘Yamas’ is een nieuw Grieks restaurant in de Parkstraat in Sint-Niklaas. De horecazaak nam haar intrek in het leegstaand pand van het vroegere restaurant Kavala, waar in juni van vorig jaar nog een cannabisplantage werd opgerold.

