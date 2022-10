Winkeliers Stationsstraat organiseren eigen halloweenfeest: gratis snoep voor wie verkleed komt winkelen

Heksen, spoken en andere griezels: ze gaan op 1 november ongetwijfeld wel ergens in de stad van deur tor deur met een al dan niet goed gevulde snoepmand. Maar kinderen en andere fans van Halloween hoeven zo lang niet te wachten om hun verkleedkledij te laten bewonderen. Komende zaterdag kunnen ze in de Stationsstraat ook al op pad in een poging om hun snoepkast aan te vullen. “Iedereen die op die dag verkleed een winkel binnenstapt, kan rekenen op een verrassing”, zegt initiatiefnemer Thomas Vercauteren van spellenwinkel Brood en Spelen in de Stationsstraat. “Bij de meeste handelaren is het snoep, maar dat kan ook iets anders zijn. De winkeliers kiezen zelf wat ze geven, en wanneer. Bij sommigen hoef je maar je hoofd een keer binnen te steken voor een verrassing, bij anderen is het van zodra je iets koopt. In totaal 35 winkeliers doen zaterdag mee met de actie. Er zijn ook handelaren op de Grote Markt, in de Hofstraat en in de Parklaan die trakteren.”