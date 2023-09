Windvaan bepaalt of ballonnen de lucht in gaan tijdens Vredefeesten: “Hoe minder strepen je ziet, hoe beter”

Niet alleen de regen, maar ook de wind bepaalt dit weekend of de ballonen al dan niet de lucht in kunnen gaan tijdens de Vredefeesten in Sint-Niklaas. De windvaan die daarover beslist, torent hoog boven de Grote Markt uit, letterlijk op het dak van evenementenschepen Ine Somers (Open VLD).