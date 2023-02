Wijnbeurs Foire du Vin in ’t Bau-huis breidt uit: “Met 50-tal wijnbouwers grootste beurs van Vlaanderen”

Foire du Vin ontvangt dit jaar een 50-tal wijnbouwers en exposanten uit wijnstreken uit heel Europa. “Daarmee is het niet alleen de grootste wijnbeurs van Vlaanderen, maar heeft het ook uitstraling tot ver buiten de regio”, zegt organisator Stefaan Devies van Foire du Vin. “Nieuw dit jaar is een verdere uitbreiding met een afdeling ‘spirits’. Sterke dranken zoals whisky, gin, cognac, rum of wodka zullen het aanbod nog verder versterken. We ontvangen ook voor het eerst een delegatie van Belgische wijnbouwers op onze beurs.”