Wielertalent Shanyl De Schoesitter (16) kreeg stedelijke sportprijs, en rijdt zondag manche in wereldbeker veldrijden: “Allerjongste deelneemster ooit”

Shanyl nam de stedelijke sportprijs vorig weekend in ontvangst aan de vooravond van het Belgisch kampioenschap veldrijden in buurgemeente Lokeren. Daar stond ze aan de start bij de meisjes jeugd. Ze was de jongste deelneemster in haar categorie, maar pakte meteen brons. Intussen is Shanyl De Schoesitter vertrokken naar Benidorm, waar ze dit weekend als allerjongste deelneemster ooit zal starten in een manche van de wereldbeker veldrijden.