Wheelie met trike levert rijverbod op: “Onkunde in plaats van patsergedrag”

Agenten zagen hoe S. op 18 mei van vorig jaar met zijn trike, een motor met drie wielen, stond te wachten aan een rood verkeerslicht op de N41 in Sint-Niklaas. “Toen het licht op groen sprong gaf hij heel veel gas en maakte een U-bocht”, aldus de procureur tijden zijn proces in de politierechtbank van Sint-Niklaas. “Daardoor ging één van de drie banden van zijn motor in de lucht. Hij verloor bijna de controle over zijn voertuig, liet remsporen na en vertrok daarna aan hoge snelheid in de andere richting. Hij bracht ook een fietser in gevaar, die aan hetzelfde kruispunt stond te wachten.”

S. bleek in het verleden al zes keer te zijn veroordeeld voor onder meer rijden onder invloed van drugs. Volgens S. ging het niet om ‘patsergedrag’, zoals de politie wel had opgetekend in het proces verbaal. “Ik had moeite om de trike onder controle te houden”, liet hij via zijn advocaat weten aan de rechter. “Ik was het niet gewoon om met zo’n motor te rijden. Het was vooral onkunde. Ondertussen heb ik de machine niet meer.”