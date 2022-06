Werkzaamheden gestart in Knaptandstraat en Kokkelbeekstraat: stad voorziet omleiding

Waasland Wase Wandelbox bundelt 14 toeganke­lij­ke wandelin­gen in de regio: “Want elke stap telt voor betere gezondheid en mentaal welzijn”

De vzw Logo Waasland heeft de Wase Wandelbox voorgesteld. “Maar dit is niet de zoveelste wandelkaart”, benadrukt stafmedewerker Kjani Verbeke. “Deze wandelingen zijn namelijk toegankelijk voor iedereen, ook mensen die minder goed ter been zijn, in een rolstoel zitten of met jonge kinderen op stap gaan.”

