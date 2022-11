Werkstraf voor ongeduldige bestuurder die file voorbijrijdt via busstrook

Sint-NiklaasDe politierechter in Sint-Niklaas heeft een bestuurder die in juli van dit jaar een file aan het Onze-Lieve-Vrouwplein voorbijreed via de busstrook veroordeeld tot een werkstraf. Het manoeuvre ging gepaard met gevaarlijk rijgedrag.