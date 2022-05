Werkstraf voor jonge vrouw (20) die bankrekening uitleent aan bende oplichters

De vrouw kwam vorig jaar op Snapchat in contact met iemand die haar ‘2.000 tot 4.000 euro’ beloofde als ze haar bankkaart zou uitlenen. Ze ging erop in. Een domme beslissing, want in juni werd op het bewuste rekeningnummer in totaal 2.080 euro overgeschreven. Dit bleek afkomstig te zijn van een vrouw uit het Brusselse. Deze had van haar zoon een whatsappbericht gekregen met daarin de vraag om geld. “En moeders willen het beste voor hun zonen en dus ging mevrouw hierop in”, aldus het parket bij de behandeling van het dossier. De jonge vrouw werd al snel als muilezel geïdentificeerd en mocht zich in de Brusselse correctionele rechtbank komen verantwoorden. “Ze wist niets van die oplichting en daarom vraag ik de vrijspraak”, aldus haar advocaat. De rechtbank oordeelde dat ze minstens had moeten weten dat ze betrokken was bij duistere zaakjes en gaf haar een werkstraf.