Werknemer (19) zonder rijbewijs veroorzaakt ongeval met auto van baas: “Niet de slimste zet”

Nieuw woon- en zorgpro­ject Sabot feestelijk geopend: “Deze site moet nu terug een ontmoe­tings­plek worden voor heel Melsele”

Ruim meer dan 2,5 jaar na de sloop van het parochiehuis, is het nieuwe woonproject Sabot in hartje Melsele feestelijk geopend. Op de site bevinden zich 28 assistentiewoningen voor senioren, 23 sociale appartementen, een dienstencentrum en de bibliotheek van Melsele. Blikvanger is een monumentaal glaswerk dat bij de afbraak gered werd en nu volledig gerestaureerd is.