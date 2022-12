Wereldlichtjesdag op begraafplaats Heimolen: serene herdenking van overleden kinderen met kaarsen, muziek en gedichten

Al voor de zesde keer wordt parkbegraafplaats Heimolen verlicht met kaarsen. Iedereen is er welkom vanaf 18 uur. Om 18.30 uur gaat het sereen evenement van start. De kinderstadsdichter van Sint-Niklaas schreef voor de gelegenheid een gedicht, dat ze zondagavond zal voordragen. Er is muzikale begeleiding en er worden een aantal tekstjes voorgelezen. Er is ook een stiltemoment om overleden kinderen te gedenken. Om 19 uur steken aanwezigen samen kaarsjes aan. Na afloop is iedereen welkom in de cafetaria van het crematorium voor een verwarmend drankje en een hartverwarmend gesprek.