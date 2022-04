Welzijnshuis spoort klanten aan om Nederlands te praten met anderstalige medewerkers: “Schakel niet meteen over naar Engels of Frans”

De medewerkers van maatwerkbureau Den Azalee zijn op heel wat fronten actief: in buurtrestaurant De Variant, de Kringwinkels en het fietspunt aan het station van Sint-Niklaas, om er maar een paar te noemen. Vaak gaat het om anderstalige mensen die het Nederlands (nog) niet helemaal onder de knie hebben. “De werkvloeren van Den Azalee zijn het beste leslokaal om de taal te leren”, ondervinden schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) en taalcoach Annelies Couvreur van het Welzijnshuis. “Niet alleen door het contact met collega’, maar vooral ook door de gesprekken met klanten. Dat zijn de beste praktijkleraars Nederlands. Met een nieuwe campagne willen we klanten stimuleren het gesprek met ons personeel altijd in het Nederlands aan te gaan. We merken dat er nog erg vaak wordt overgeschakeld naar het Engels of Frans als blijkt dat een medewerker onze taal nog niet helemaal meester is. Een gesprekje in het Nederlands aan de poort van één van onze Kringwinkels of bij het afrekenen of serveren in restaurant De Variant is niet alleen de beste leerschool, maar tovert ook een glimlach op hun gezicht.”