WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Sint-Niklaas

Fietsver­keer met 13 procent gestegen aan fietssnel­weg Wester­plein

Het aantal fietsers op de fietssnelweg F4 in Sint-Niklaas is vorig jaar met meer dan 13 procent gestegen. Dat blijkt uit tellingen van de fietstelpaal aan het Westerplein. Daar reden in 2022 in totaal 479.144 fietsers voorbij.