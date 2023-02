WEERBERICHT. Vanochtend kans op bewolkt weer in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas Van opluchting tot gemiste kans: lokale midden­stand verdeeld over uitstel nieuwe Grote Markt

Marktkramers, horeca-uitbaters en ondernemers rond de Grote Markt reageren verdeeld op het uitstel van de heraanleg van de Grote Markt. Sommigen halen opgelucht adem, anderen betreuren dan weer de vertraging of noemen heel het dossier “een klucht”. Waar iedereen het wél over eens is, is dat de huidige, hobbelige staat van de terraszone niet houdbaar is tot aan de start van de werkzaamheden.

8 februari