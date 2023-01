WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Sint-Niklaas

Sint-Niklaas/Sint-Gillis-Waas Celestia is 44 jaar en zit opnieuw op de schoolban­ken: “Jonge studenten kijken op naar mij”

Celestia Van der Stoelen uit Sint-Gillis-waas is 44 jaar, heeft 7 kinderen en 4 kleinkinderen en zit opnieuw op de schoolbanken in de Odisee hogeschool in Sint-Niklaas. En ze is niet alleen, wat meer dan een derde van alle studenten op de campus blijkt ouder te zijn dan 25 jaar.

25 januari