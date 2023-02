WEERBERICHT. Kans op helder met enkele wolkenvelden vanochtend in Sint-Niklaas

Waasmunster Buurman betrapt inbrekers op heterdaad nadat ze dag later terugkeren: “Ze stonden stijf van de schrik toen ik met stronk hout voor hun neus stond”

In de Heidestraat in Waasmunster heeft een alerte buurtbewoner twee dieven helpen klissen. Die braken een eerste keer in tijdens de nacht van woensdag op donderdag, maar keerden 24 uur later nog eens terug. De buurman ging de confrontatie aan en hield de daders staande tot de politie arriveerde.

5 februari