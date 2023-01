WEERBERICHT. In Sint-Niklaas heldere ochtend

Sint-Niklaas/Antwerpen Nederlan­der aangehou­den voor aanslag in Borgerhout vorige zomer

In Sint-Niklaas is donderdag een 20-jarige Nederlander opgepakt tijdens een huiszoeking in het kader van het onderzoek naar een aanslag in het Antwerpse district Borgerhout vorige zomer. Dat meldt het Antwerpse parket. De verdachte is intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter.

13 januari