WEERBERICHT. In Sint-Niklaas bewolkt weer vanochtend

Sint-Niklaas Stedelijk Museum kreeg op drie jaar tijd bijna 16.000 bezoekers over de vloer: “Expo Recht door Zee was grootste publieks­trek­ker”

Het SteM in Sint-Niklaas kreeg tijdens de voorbije drie jaar in totaal bijna 16.000 bezoekers over de vloer. De expo Recht door Zee was met meer dan 5.000 bezoekers de grootste publiekstrekker.

31 januari