WEERBERICHT. Heldere ochtend in Sint-Niklaas

Erfgoedge­meen­schap Doel & Polder zet erfgoed in de kijker op website koesterdoel.be

In navolging van de infoborden die eerder in het Scheldedorp geplaatst werden heeft de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder nu ook een rijk gevulde webstek gelanceerd die het erfgoed van Doel en de polder volop in de kijker zet.