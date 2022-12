WEERBERICHT. Helder weer in Sint-Niklaas vanochtend

Sint-Niklaas/Sint-Pauwels Walhalla festival van Conner Rousseau opent pop-uptweede­hands­kle­ding­win­kel voor het goede doel: “Natalia en Viktor Verhulst schonken heel wat kleren”

Walhalla festival, het jongerenfestival van Conner Rousseau in Sint-Pauwels, opent op 16, 17 en 18 december een pop-upwinkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Daar zal ze tweedehandskledij verkopen om geld in te zamelen voor De Warmste Week. De opbrengst moet specifiek naar de strijd tegen kinderarmoede gaan.

9 december