WEERBERICHT. Bewolking in Sint-Niklaas vanochtend

Temse 7 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Temse hebben jullie het meest geraakt in 2022: van de tragische dood van Francis (16) tot het Scheldetoe­ris­me en de oudste leerkracht van het land

Dat nieuws uit Temse leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Bijna zeven miljoen (!) keer werden onze artikels uit Temse gelezen. Hét nieuwsfeit van het voorbije jaar was de dood van Francis Aerts. De tiener werd van het fietspad gemaaid door een chauffeur onder invloed van alcohol en drugs. Er was gelukkig ook positief nieuws. Zo werd bij basisschool De Vierklaver de oudste leerkracht van het land in de bloemetjes gezet.

1 januari