WEER. Vanochtend regen en bewolking in Sint-Niklaas

Vrije busbanen op N70 worden in gebruik genomen: “Het is strikt verboden om er te parkeren of stil te staan”

De Lijn gaat vanaf maandag 15 mei de vrije busbanen in het midden van de N70 tussen de Sint-Elisabethstraat en Snoeckstraat in gebruik nemen. Het Agentschap Wegen en Verkeer benadrukt dat het strikt verboden is om op de busbaan te parkeren of stil te staan, iets wat vaak gebeurt bij het begin en einde van de schooltijd.