WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Sint-Niklaas

Nieuwe voorrangs­re­gels in Kokkelbeek­s­traat en verkeers­fil­ter in Gavermolen­straat: stad pakt probleem­stra­ten aan

Tijdens de zomermaanden voert de stad op een aantal plaatsen een nieuw verkeersregime in. Dat is onder meer het geval in de Kokkelbeekstraat en in Mierennest in Belsele. Ook de asfaltlaag wordt op tal van plaatsen vernieuwd.