WEER. Kans op bewolking in Sint-Niklaas vanochtend

KLJ plant na dagje zee klacht tegen NMBS: “700 euro betaald voor ‘gereser­veer­de plaatsen’ die we nooit kregen”

Een geslaagde zee-uitstap van jeugdbeweging KLJ Haasdonk naar Oostende zondag is tijdens de terugtocht per trein geëindigd met een wrange nasmaak. “De reservatie van onze treinzitjes die we hadden geboekt, bleek niet geregeld door het NMBS-personeel. ‘Je moet maar niet met 100 mensen tegelijkertijd de trein nemen’, kregen we te horen”, getuigt leidster Karen Palet (23). De jeugdbeweging plant een klacht in te dienen tegen de NMBS. Bij de treinmaatschappij verontschuldigen ze zich voor de gang van zaken.