WEER. In Sint-Niklaas kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Doel krijgt nieuwe aanmeer­stei­ger voor veer of waterbus: “Grote meerwaarde voor Scheldetoe­ris­me in Doel en omstreken”

De Vlaamse overheid trekt dit jaar 4,5 miljoen euro uit voor de tweede fase van de renovatie van het jachthaventje van Doel. Maar er is ook goed nieuws voor de terugkeer van de veerdienst of de komst van de waterbus. In 2025 start namelijk de aanleg van een nieuwe aanmeersteiger.