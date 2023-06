WEER. In Sint-Niklaas heldere ochtend

Wijkschool Het Hertjen pakt uit met eigen mural: “Extra zichtbaar zijn in het straat­beeld”

Met een opvallende muurschildering is wijkschool Het Hertjen in Sint-Niklaas een blikvanger geworden in het straatbeeld. Op de mural is een edelhert te zien met opgeheven gewei. “Een tekening die toont hoe trots we zijn op wat er allemaal werd verwezenlijkt op onze school”, klinkt het.