WEER. Heldere ochtend in Sint-Niklaas

Politie neemt Baensland­wijk in vizier: “Massa’s zwerfvuil en overlast door bezoekers niet langer tolereer­baar”

De politie van Sint-Niklaas verhoogt het toezicht in de Baenslandwijk om een einde te maken aan de grote hoeveelheden afval en overlast op de pleinen. De problemen worden veroorzaakt door groepen mensen uit de Roma-gemeenschap, zo blijkt, die tot ’s nacht laat rondhangen in de buurt. “Intimiderend gedrag naar de omwonenden kunnen we absoluut niet toelaten”, is burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) scherp.