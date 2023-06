WEER. Bewolking in Sint-Niklaas vanochtend

Vechtpar­tij in uitgaans­buurt: één heethoofd aangehou­den

De politie van Sint-Niklaas moest in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks half vijf tussenbeide komen bij een vechtpartij met vier betrokkenen in de uitgaansbuurt van Sint-Niklaas. Eén heethoofd mocht afkoelen in de cel.