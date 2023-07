Wat te doen in het Waasland en Dendermonde op 21 juli: van een rommelmarkt tot een fietstocht

A-judoclub Tatami­vrien­den haalt goud op Special Olympics: “We zijn één grote familie”

De Sint-Niklase A-judoclub Tatamivrienden heeft een olympisch kampioen in de rangen. Amal Ibrahimi (18) uit Temse haalde goud tijdens de Special Olympics in Berlijn. En daar is coach Walter Van Hoyweghen (67), zelf ook judoka, bijzonder trost op: “Amal is het uithangbord van onze club”, glundert hij.