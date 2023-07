Wat te doen in het Waasland en Dendermonde dit weekend: van Fantasia Festival in Hamme tot Big Jump in Dender of Durme

Straatthea­ter­fes­ti­val wordt De Grote Sierk: “40 gezelschap­pen uit 12 landen met reuzen­paard als blikvanger”

Na 15 edities krijgt het Internationaal Straattheaterfestival Beveren een nieuwe naam: De Grote Sierk. “Sierk is circus op zijn Bevers en we zijn intussen uitgegroeid tot één van de grootste gratis straattheaterfestivals in Vlaanderen. We mogen ons dus in alle bescheidenheid ook groot noemen”, klinkt het.