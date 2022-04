Wase seingevers op zoek naar vers bloed: “Veel mensen zijn afgehaakt tijdens coronacrisis”

De Wase seingevers zijn aanwezig op heel wat lokale evenementen. “Met uitzondering van Stekene verzorgen we in het Waasland alle kermiskoersen”, somt Steven op. “Maar ook op grote wielerwedstrijden zijn we van de partij. Het wereldkampioenschap, Belgisch kampioenschap of afgelopen weekend nog de Ronde van Vlaanderen in Sint-Niklaas: we zorgden er telkens mee voor dat de doortocht van de renners in goede banen werd geleid. Als we tijd en volk hebben zijn we steeds van de partij.”