Wase gemeenten zetten schouders onder project Moervaartvallei: “Nieuwe natuur én vrijwaren beroepslandbouw in Waasland”

WaaslandSamen met vijf andere projectpartners hebben de Stad Sint-Niklaas en Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi een overeenkomst bereikt over het project Moervaartvallei. Dat uitgestrekte gebied moet het mogelijk maken om nieuwe natuurgebieden in te richten én gebieden te vrijwaren voor beroepslandbouw.

De Moervaartvallei is een uniek open ruimtegebied dat zich over zeven Oost-Vlaamse gemeenten tussen Gent en Stekene uitstrekt. Het projectgebied wordt ruwweg begrensd door twee waterlopen: het kanaal de Moervaart in het noorden, en het kronkelende riviertje de Zuidlede in het zuiden. Voor het gebied liep van 2017 tot 2020 al een zogenaamd ‘Strategisch Project’ in uitvoering van het Vlaams ruimtelijk beleid. Omwille van de uitbreiding van het Gentse deel van North Sea Port binnen het havengebied dreigde natuur te verdwijnen. De compensatie hiervan werd gepland in de Moervaartvallei, maar stuitte op verzet.

In opdracht van de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw ging de gouverneur in overleg met de landbouworganisaties en natuurverenigingen om een voorstel uit te werken voor de inrichting van de vallei. Met succes. De gedragen consensus tussen alle middenveldpartners resulteerde in 2018 in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei Fase 1.

Nieuwe uitdagingen

Het werk was echter nog niet af en er wachtten ook nieuwe uitdagingen. Daarom werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarmee de samenwerking tussen de partners wordt verdergezet. De officiële ondertekening, die omwille van de coronapandemie werd uitgesteld, vond plaats in Wachtebeke, langs de oevers van de Moervaart. Op die manier brengen Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Stad Gent en Sint-Niklaas en gemeente Wachtebeke, Moerbeke, Lochristi en Stekene inzet en middelen samen om natuur en landbouw in de regio verder te versterken.

Volledig scherm Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst project Moervaartvallei. © rv

Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen de partners vooral werk maken van Fase 2 van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Moervaartvallei, waarbij met de natuur- en landbouworganisaties naar een consensus wordt gezocht over de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei.

Natuur en landbouw

Gouverneur Carina Van Cauter, voorzitter Project Moervaartvallei: “Vandaag bundelen lokale partners, samen met North Sea Port en Provincie Oost-Vlaanderen de krachten om landbouw en natuur in de Moervaartvallei verder te versterken. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een engagement van alle partners voor een duurzame ontwikkeling van dit gebied.” Gedeputeerde voor Milieu en Natuur Riet Gillis (Groen) vult aan. “Met de samenwerkingsovereenkomst zorgen we voor een breed draagvlak voor het openruimteproject Moervaartvallei. De open ruimte in de Moervaartvallei wordt behouden en versterkt, we maken werk van bosuitbreiding en natuurontwikkeling. Dat alles doen we in nauwe samenwerking met lokale verenigingen en bedrijven, waaronder horeca en landbouw.”

