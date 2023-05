Was opgesloten hond van Tamara (33) de trigger om een moordonderzoek op te starten? Twee Franstalige verdachten opgepakt

Verdachte elementen

Aanvankelijk werd een wanhoopsdaad niet uitgesloten maar er waren wel verdachte elementen. De vrouw was volgens haar vriendenkring erg levenslustig. Haar hond, die normaal altijd vrij rondliep in huis, bleek opgesloten in een bench. De vrouw zou de avond voor haar dood ook nog een afspraakje hebben gehad.

Reconstructie

De speurders begonnen daarop wat dieper te graven in de dagen en uren die aan haar dood vooraf waren gegaan. Dat leidde blijkbaar tot resultaat want er zijn nu twee verdachten opgepakt voor moord. Het zou gaan om twee Franstalige mannen. Vorige week was er een reconstructie van de feiten.

Geld als motief

Hoe Tamara Engels precies om het leven is gebracht, blijft voorlopig nog onduidelijk. Het motief voor de daders zou geld geweest zijn. Het parket van Oost-Vlaanderen wil pas zondag over de zaak communiceren. Vrienden van het slachtoffer reageren zwaar aangeslagen. Tamara was graag gezien. Ze werkte voor een bank en deeltijds ook in een zonnebankcenter in Sint-Niklaas. Haar vader die met haar plusmama in Thailand verbleef, is intussen overgekomen naar ons land om de begrafenis te regelen. De afscheidsplechtigheid is donderdag 1 juni.