Wandelclub viert jubileum met Barbierbeektochten: “Parcours voor recreatieve en sportieve wandelaars”

Vrouw negeert alcohol­slot en stapt toch in auto: “Ik was zwanger en had krampen”

Een vrouw die betrapt was achter het stuur zonder dat ze een alcoholslot had geïnstalleerd, is veroordeeld tot een rijverbod van een jaar. Volgens de vrouw ging het om een noodgeval omdat ze zwanger was, en krampen had in haar buik.