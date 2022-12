Walhalla festival van Conner Rousseau opent pop-up tweedehands kledingwinkel voor het goede doel: “Natalia en Viktor Verhulst schonken heel wat kleren”

Sint-Niklaas/Sint-PauwelsWalhalla festival, het jongerenfestival van Conner Rousseau in Sint-Pauwels, opent op 16, 17 en 18 december een pop-up winkel in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Daar zal ze tweedehands kledij verkopen om geld in te zamelen voor De Warmste Week. De opbrengst moet specifiek naar de strijd tegen kinderarmoede gaan.

“Walhalla verzamelt elk jaar duizenden jongeren om te feesten”, zegt organisator Conner Rousseau. “Zoals steeds geven we een deel van onze opbrengst aan het goede doel. Vorige jaren steunden we projecten in de school SBSO Baken en Lenteweelde, een tehuis voor bijzondere jeugdzorg. Dit jaar gooien we het over een andere boeg. We openen voor één weekend een winkel met tweedehandskledij. Het is hip en jongeren gaan er bewust naar op zoek.”

Volledig scherm Onder meer Natalia (foto) en Viktor Verhulst maakten hun kleerkast leeg voor de pop-up van Walhalla © VTM

Walhalla en organisator Conner Rousseau benadrukken dat het gaat om kledij die allemaal in goede staat is. “We focussen op kwaliteit. Zo hebben we tal van bekende merken in de aanbieding. Ook verschillende bekende Vlamingen steunen ons project. Zo doneerden onder meer Natalia en Viktor Verhulst heel wat kleren. Ik maakte ook zelf mijn kleerkast leeg.”

Walhalla festival is nog steeds op zoek naar kledij. “Iedereen die kwaliteitsvolle kledij heeft in goede staat, kan die doneren aan de winkel”, klinkt het. “Onze doelgroep zijn jongeren en volwassenen. We zoeken zowel kledij voor mannen en vrouwen. Zo help je ons geld verzamelen voor De Warmste week. Met de centen willen we specifiek de strijd tegen kinderarmoede aangaan.”

De pop-up opent zijn deuren op vrijdag 16 december om 16 uur. Dat zal gepaard gaan met een feestje met een dj. De winkel bevindt zich in het pand van Timmermans in de Stationsstraat 90. De schoenenwinkel zet mee haar schouders onder de actie.

Wie kledij wil doneren kan mailen naar hello@walhallafestival.com

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.