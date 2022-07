Walhalla festival van Conner Rousseau nu al uitverkocht: “Zonder promotie te voeren een vol huis”

Sint-Niklaas Twee jaar geleden kwam zijn droom uit, nu is Julien (82) overleden

Julien De Dauw is donderdagochtend op 82-jarige leeftijd overleden. Hij haalde twee jaar geleden onze krant toen zijn grote spar ‘Nonkel Jules’ in zijn voortuin in de Gorinchemstraat in Sint-Niklaas werd verlicht met 10.000 lichtjes.

21 juli