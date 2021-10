Wagen gaat over de kop op klaverblad E17: 5 gewonden waaronder 2 kinderen naar ziekenhuis

Het ongeval gebeurde op de afrit Sint-Niklaas komende van de richting Antwerpen. De bestuurster van een Opel Corsa kwam in een slip terecht waarna de auto een boordsteen raakte en over de kop sloeg. Het voertuig kwam op zijn dak tot stilstand. 4 van de 5 inzittenden konden op eigen kracht uit de wagen klauteren en raakten lichtgewond. Een vijfde, iets ouder persoon, had wat hulp nodig van passanten om uit de auto te geraken. Gelukkig was niemand er erg aan toe. Alle 5 de inzittenden waaronder 2 kinderen werden voor verzorging naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Volgens politie en brandweer hadden de inzittenden veel geluk dat ze allen de veiligheidsgordel droegen, anders was de balans wellicht zwaarder geweest. Het ongeval veroorzaakte tijdelijk lichte verkeershinder.