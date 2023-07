Waasland Shopping geeft graffiti centrale plaats deze zomer

Digitale borden wijzen juiste weg naar vrije parkeer­plaats: “Makkelij­ker voor bezoekers en minder overlast van zoekver­keer”

De komende weken plaatst de stad Sint-Niklaas 23 nieuwe borden in de kern. Deze maken deel uit van een gloednieuw dynamisch parkeer- en verkeersgeleidingssysteem en zullen vanaf september automobilisten beter informeren over de beschikbare parkings in de buurt en de beste reisweg ernaartoe. “We willen het zo voor bezoekers makkelijk maken en tijdelijk het zoekverkeer inperken”, zegt schepen Carl Hanssens.