Vzw Singeling stelt film ‘Struikelstenen’ voor: “Slachtoffers nazisme moeten herdacht blijven worden”

De film kwam er naar aanleiding van het project ‘Stolpersteine’, ofwel struikelstenen van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Met 90.000 van zulke stenen verspreid over heel Europa vormen ze een monument en kunstwerk voor de slachtoffers van het nazisme. “In onze film gaan we dieper in op de noodzaak om de slachtoffers van het nazisme te blijven herdenken”, zeggen Jef Maes en Trees Heirbaut, de makers van de prent. “We spraken onder meer met initiatiefnemer Gunter Demnig en met historicus Herman Van Goethem. In de film vertellen ook familieleden van de slachtoffers de verhalen achter de vaak tragische dood van hun geliefden, die actief waren in het verzet tegen de Duitse bezetting. De getuigenissen zorgden voor emotionele reacties in de zaal.”