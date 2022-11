Vzw Centrummanagement wordt na 22 jaar ontbonden: “Stadsdienst had grootste deel van taken al overgenomen”

Sint-Niklaas Inbrekers in auto op heterdaad betrapt: bewoner en politie zetten met succes achtervol­ging in

Een bewoner van de Breedstraat in Sint-Niklaas heeft zaterdagnacht twee dieven op heterdaad betrapt in zijn auto. Hij zette de achtervolging in op de daders waarna het duo kon opgepakt worden. De gestolen spullen konden gerecupereerd worden.

13 november