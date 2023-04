Vuilniswagen kantelt op parallelweg van E17: drie inzittenden gewond en rijbaan bezaaid met papier en karton

Lightspeed en West Coast Caravan laatste finalisten van Lawijt­strijd

De bands Lightspeed en West Coast Caravan zijn in jeugdhuis De Cramme in Stekene geselecteerd voor de finale van het Wase muziekconcours Lawijtstrijd. Tijdens die finale op 6 mei in De Casino in Sint-Niklaas zullen in totaal zes bands het tegen elkaar opnemen.