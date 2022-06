Vrouwenvereniging Ferm viert 100-jarig bestaan met dorpsfeest

Sint-Niklaas Pretland sluit de deuren, maar is nog niet uitge­speeld in Sint-Niklaas: “Volop op zoek naar nieuw pand in de stad”

Binnenspeeltuin Pretland kondigde begin deze week aan dat het op 7 juni de deuren sluit in de August de Boeckstraat in Sint-Niklaas, maar heeft nu ook goed nieuws te melden. Het management is op zoek naar een nieuwe locatie voor de binnenspeeltuin in Sint-Niklaas.

