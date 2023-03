Vrouwelijke ambulancier (46) gegijzeld en geslagen door gedrogeerde patiënt: “Ik heb voor mijn leven gevreesd”

Gedrogeer­de bromfiet­ser rijdt zonder te stoppen kruispunt op: man wordt aangereden en daarna opgepakt

Een 26-jarige bromfietser is door de politie opgepakt na een verkeersongeval op het kruispunt van de Schoolstraat met de Paterstraat in Temse. Hij bleek onder invloed van drank en drugs te zijn en was illegaal in het land.