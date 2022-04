Vrouw zelf in cel nadat ze drugs in gevangenis smokkelde voor echtgenoot: “Ik wist niet dat het in mijn jas zat”

Marjan S. kreeg na het bezoek aan haar echtgenoot op 18 februari in de gevangenis van Dendermonde meteen hetzelfde verblijf aangeboden. De vrouw had geprobeerd om als bezoekster 2,5 gram hasj en 1 gram cannabis binnen te smokkelen om aan haar man te geven, maar werd betrapt. “Ik wist niet dat de drugs in mijn zak zat”, vertelde ze tijdens haar proces deze week in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Er was mij wel gevraagd om het spul af te geven in de gevangenis, maar dat wou ik niet doen.”