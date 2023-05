Vrouw met handicap draait op voor rijgedrag van “onbekende vriend”: “Hij stak met mijn auto file op E34 voorbij via pechstrook”

Grote Markt krijgt boomeilan­den met zitbanken: “Straat­beeld opfleuren waar mogelijk”

De vergroeningsoperatie van de Grote Markt in Beveren is bijna afgerond. Een aannemer heeft een aantal boomeilanden in combinatie met houten zitbanken geplaatst. In een volgende fase volgen nog de nieuwe beplantingen. “We willen hiermee het plein wat opfleuren zonder de organisatie van de markt en evenementen in gevaar te brengen”, legt schepen Filip Kegels (N-VA) uit.