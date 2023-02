Vrouw met darmproblemen negeert seingevers wielerwedstrijd: “In plaats van toilet aan te bieden lachten ze me uit”

F. uit Zoersel was op 18 mei van vorig jaar onderweg met haar auto, toen ze in de buurt van Sint-Niklaas plots werd tegengehouden door twee seingeefsters. Die versperden haar de weg om het parcours van een wielerwedstrijd vrij te houden. Maar dat duurde volgens F. veel te lang. “Na vijf minuten was ik uitgestapt en gemeld dat ik darmproblemen had, en niet lang meer kon wachten”, legde de vrouw maandag uit in de politierechtbank van Sint-Niklaas. “Maar dat maakte geen indruk op de seingeefsters. Ondertussen was er nergens een wielrenner te zien. Na nog eens 20 minuten gewacht te hebben vroeg ik opnieuw om voorbij te kunnen met de auto. Nog steeds was het antwoord neen. In plaats van mij een toilet of een andere oplossing aan te bieden, werd ik uitgelachen. Daarop besloot ik om toch het parcours op te rijden. Ik kon gewoon niet langer meer wachten.”